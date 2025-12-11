雙城論壇月底登場！蔣萬安批綠邊反交流邊要他談小紅書：雙標

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安赴北市議會報告及備詢。（資料照／記者楊士誼攝影）

國民黨北市議員曾獻瑩日前透露，雙城論壇將於本月27、28日登場，台北市長蔣萬安今（11）日回答國民黨北市議員鍾小平質詢時表示，中央很清楚，雙城論壇就是市政、城市間行之多年的交流，不牽涉政治，陸委會也依規定進行審查，其他民意代表一邊反對雙城論壇，一邊又要市府到論壇上反映小紅書的問題，是雙重標準。

鍾小平質詢時表示，這次中央政府對蔣萬安特別友善，在蔣任內有兩次實體互訪，自己作為議員當然支持蔣萬安去交流，交流總比戰爭好，但過去中央政府屢屢刁難、找麻煩，為何這次這麼順利？若用陰謀論來看，是不是請君入甕的「口袋戰術」？從何孟樺大談禁止小紅書是阻止詐騙，內政部長劉世芳也一直講一邊一國，這次梁文傑卻沒找蔣萬安麻煩？不知蔣的感受為何？

蔣萬安表示，上任後他首次去上海參加雙城論壇，去年上海副市長也來台北，中央很清楚雙城論壇就是市政、城市間行之多年的交流，不牽涉政治，陸委會也依規定進行審查，其他民意代表一邊反對雙城論壇，一邊又要市府到論壇上反映小紅書的問題，是雙重標準。鍾小平再問，會否覺得喜出望外？蔣萬安說，就是依照規定跟慣例辦理，他也不敢講非常順利，因還需經過陸委會等部會審核，直到核定下來才能順利成行，論壇中能聚焦的議題有什麼成果仍需檢視，屆時再跟市民報告。

時間方面，蔣萬安說，論壇剛好在議會期間又是預算會期，加上也要跟上海方面協調時間，因此排除議會審預算的議程，雙方所剩能用的時間就是落在那個區間。

