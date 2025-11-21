雙城論壇有望了 北市府曝進度：12月下旬登場

台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，陸委會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間。台北市副市長林奕華今（21日）表示，選定2個時間跟上海方協調，大概都是12月下旬。

台北市副市長林奕華。（資料照／中天黃詩崴攝）

今年的雙城論壇原先傳出預定9月25日至27日舉行，由台北市長蔣萬安率團到上海訪問3天，但北市政府於9月22日發布聲明指，雙城論壇「辦得早不如辦得好」，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，仍需更周延的準備，雙方決定不在9月辦理。

當時台北市副市長林奕華提到，今年主論壇將簽署兩項新的合作備忘錄（MOU），相關資料照規定於一個月前送交中央部會審查，牽涉的中央部會非常多，進度未如想像中順利，慎重起見決定延期。如今林奕華證實，雙城論壇可望於12月登場。

林奕華今天表示，現在是議會開議期間，必須要看議會的進度和程序，包括要跟議長戴錫欽及上海方協調時間，所以才說會選定2個時間跟上海方協調。

去年雙城論壇在台北舉行，今年改由上海市舉行。（資料照／中天新聞）

她指出，有關赴陸申請，大概2周前送就可以，而MOU約在1個月前送，按照中央原本規定的時程來做相關程序。

對於MOU的準備，林奕華說，MOU本來有2個部分，中央後來是有核給市府，但有關技能訓練這個部分，因為修改幅度超過一半以上、名稱也有修改，按照內政部相關規定必須要重送，雖然說陸委會說不需要，但終究因為內政部的規定在那，市府還是會跟內政部再做確認，現在2個時間點大概都是12月下旬。

另外，北市府原本申請4名上海台辦涉台官員來台，但陸委會僅核准上海台辦聯絡處長徐皓一個人來。

對此，林奕華表示，昨天徐皓有來，就是要談雙城的事情，這2天市府同仁也都跟他們做一些系列上面的討論，這些部分都應該算在市府預計的時程之中。

台北市長蔣萬安可能親自率團赴上海出席雙城論壇。（資料照／中天新聞）

