雙城論壇有望12月登場？ 蔣萬安：行政細節尚待協調
作為兩岸少數仍持續運作的官方交流管道，「台北上海雙城論壇」今年邁入第16屆。原先傳出將於9月25日至27日舉行，台北市政府也準備率團赴陸，但在出發前夕臨時喊卡。對此，台北市長蔣萬安今（22）日表示，雙方仍在協調中，若有具體進度會向社會公布。
雙城論壇自郝龍斌擔任台北市長的2010年推動以來，至今已運作15年、歷經三任市長。即使疫情期間，論壇仍以線上方式持續舉辦並簽署多項合作備忘錄，從未中斷。然而，隨著近年兩岸局勢升溫，雙邊對話與多項交流活動受到限制，包含旅遊、文教等領域都受到衝擊。
今年是蔣萬安任內第三度參與雙城論壇，原訂9月率市府團訪滬，但市府其後以「辦得早不如辦得好」為由，認為相關事務性與技術性審查及協調尚需更周延準備，因此決定不於9月辦理。近日媒體報導，上海台辦聯絡處長徐皓日前抵台展開三天訪問，有望針對論壇前置作業進行討論；台北市副市長林奕華也透露，雙方正協調兩個可能時段，多落在12月下旬。
對此，蔣萬安今日出席2025年CBMC台灣年會城市論壇時受訪強調，台北市仍與上海市政府持續溝通協調，目前行政細節尚未確定，待有具體結果後會再向社會報告。
