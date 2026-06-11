雙城論壇有用嗎？梁文傑：中共隔天就軍演 沈伯洋何必去北京

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(6/11)表示，民進黨立委沈伯洋去北京，若對方沒有保證其安全，何必要去？而地方城市交流，對兩岸關係毫無影響。上次台北市長蔣萬安去雙城論壇，隔天中共就宣布圍台軍演，這類地方交流活動，不需要賦予太大意義。

民進黨立委沈伯洋，資料照，沈辦提供

民進黨台北市長擬參選人沈伯洋近日表態，若當選市長，不排除赴中交流，但應首都對首都，要去北京。對此，中國國台辦開嗆，沈伯洋自抬身價、譁眾取寵，不值一評。

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梁文傑下午召開陸委會例行會並回應，沈伯洋只是表態不排斥去，眾所周知，沈伯洋被中共列為制裁份子，若真的要去，首先要對方提出邀請，並保證其安全，如果沒有，何必去？畢竟危邦不入。

梁文傑說，陸委會態度一致，類似台北上海雙城論壇、南投杭州的兩湖論壇等活動，都是地方市政，若地方覺得去對岸可以多賣點商品，那是你們地方事務，但這些地方交流，無法影響兩岸關係，甚至可以說是毫無影響。

梁文傑表示，上次蔣萬安去雙城論壇，第二天中共就宣布圍台軍演，這類地方交流活動，大家不需要賦予太大意義。

梁文傑說，假如沈伯洋當選台北市長，認為雙城論壇對市政沒有幫助，那也是台北市的事，這跟兩岸事務沒什麼關係。

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