雙城論壇為何越來越晚？蔣萬安上海行程「被壓縮」背後的兩岸政治密碼

今年雙城論壇籌辦一波三折，今年雙城論壇原定9月底舉行，不過最終延至年底。台北市政府12月10日向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署兩項MOU。

陸委會表示，收到申請案後已審查完畢，僅提醒台北市府聚焦市政交流，倘有變更行程應於事前申報。中國國台辦發言人陳斌華10日表示，台北、上海就舉辦今年雙城論壇「一直保持著溝通」，「我們一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作」。

蔣萬安：停止交流會造成誤判

蔣萬安日前接受專訪表示，「如果停掉（雙城論壇），傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」。蔣萬安說，賴清德總統上任讓兩岸關係更嚴峻，擔心如果兩岸關係愈緊張愈不交流會造成「誤判」；所以他努力維持舉辦雙城論壇，堅持在對等尊嚴下維持善意互動，聚焦市政交流。

廣告 廣告

為何從三天兩夜縮減成兩天一夜？台北市國民黨籍議員曾獻瑩將與蔣萬安一同赴上海參加雙城論壇，他表示，今年雙城論壇確實由市府敲定於27日與28日舉行，論壇僅能安排周末兩天一夜，事實上是政治和輿論壓力才讓雙城交流的時程被迫限縮。他直言，此次的安排凸顯兩岸交流愈發困難的狀況，同時可能影響參訪品質與交流成果。

行程多次跳票，四度敲定日期

雙城論壇原本今年9月底就要舉辦，蔣萬安日前被問及進度則說，確定在12月底辦，很多行政細節在跟上海方協調中，此前也傳出12月23日至27日等不同日期的選項，最後敲定是12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。

為何延到年底？有一說是，因為簽署兩項合作備忘錄（MOU），水治理、職能培訓，審查程序不完備而受阻，北市9月22日喊停，延至12月下旬舉辦。另一說是台北市長蔣萬安迴避對「九二共識」的政治表態，陸方對此有所疑慮而壓縮行程。

年底舉辦成常態？政治氛圍縮小交流空間

曾獻瑩指出，雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在12月，今年更壓線排在年底，形成相當不尋常的時間配置，意味著能參訪的項目受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。他建議，北市未來可以更高頻率、更具主題性的交流方式分散政治風險、提升交流彈性，不再受限於一年一次的行程。

台北市政顧問、政治大學外交系教授黃奎博認為，在愈加緊張的氛圍下，對可能發生的「坑」應先相互溝通，在發生前就填平，才有助兩岸和平。至於接下來蔣萬安赴上海，黃奎博認為，從上次上海台辦申請來台，中央似乎在技術性阻擋，當然北市府也必須設想「最壞狀況」，提防表面放行，卻背後刻意穿小鞋。在兩岸關係緊繃下，黃也憂心來自大陸的「小粉紅」可能會有尖酸刻薄的負面評論，被綠營或側翼加以政治利用。



更多風傳媒報導

