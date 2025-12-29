雙城論壇無效 郭凡諷蔣萬安是當代楚懷王

2025台北上海雙城論壇，上海市長龔正(左)與台北市長蔣萬安(右)。(蔣萬安臉書)

中共解放軍東部戰區今(29)日無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，台北市議員參選人郭凡今表示嚴正譴責，並點名台北市長蔣萬安日前才剛結束上海「雙城論壇」，高談「交流與和平」，中共卻隨即以軍演與實彈恫嚇回應，形成強烈對比，顯示單方面釋出善意並無法換取真正和平。





郭凡指出，這樣的情境令人聯想到戰國時期楚懷王的歷史悲劇。楚懷王當年不顧屈原等忠臣勸諫，執意前往「武關會盟」尋求與秦國修好，最終遭扣留羞辱、客死異鄉，楚國也因此一步步走向衰亡。歷史早已證明，面對擴張中的強權，迷信外交修好與單向妥協，只會付出更高昂的代價。

郭凡表示，蔣萬安市長在上海主張「對話不要對峙」，但中共回應的卻是對台灣周邊要港要域的封控演訓，這正凸顯中共「一手交流、一手恫嚇」的兩手策略。若交流缺乏國防實力與清楚立場作為後盾，只會被對方視為軟弱可欺。





郭凡強調，台灣不應沉溺於和平幻象，維持台海和平的前提，從來不是卑躬屈膝，而是堅定的防衛意志與自主能力。他呼籲台北市民與社會各界看清現實，唯有強化國防、守住立場，才能避免台灣重演戰國時代割地求和、終至覆亡的歷史悲劇。