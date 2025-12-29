雙城論壇甫結束中國就發動軍演 陸委會：台灣人民不可對中共心存幻想

雙城論壇剛結束，中共東部戰區隨即宣布今（29日）起在台海周邊進行演習。對此陸委會表示，這顯然是精心設計的兩手策略。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照／陳凱貞攝）

台北上海雙城論壇剛結束，中共東部戰區隨即宣布今（29日）起在台海周邊進行「正義使命-2025」演習。對此，陸委會表示，這顯然是精心設計的兩手策略，再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

陸委會今嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，指出此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊。

陸委會表示，這再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會強調，尤其「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。



