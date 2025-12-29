雙城論壇甫結束「中國突圍台軍演」 陸委會轟兩面手法：不可對中共心存幻想

即時中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區今（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。對此，我陸委會嚴正譴責，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者；陸委會更指出，「雙城論壇」才剛結束中國就宣布軍演，顯然是精心設計的兩手策略，「再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。」

解放軍東部戰區在新聞稿指出，本次「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體阻攻等科目。艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

對此，陸委會今上午發出聲明，嚴正譴責中國宣布在台灣周邊海空域進行演習及實彈射擊。陸委會強調，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中國是「台海和平的麻煩製造者」；其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。



陸委會指出，上海「雙城論壇」才剛結束，中國隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。「此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。」

