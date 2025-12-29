雙城論壇甫落幕便發動圍台軍演 陸委會批中共兩手策略

中共東部戰區新聞發言人施毅宣布，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。」

兩岸情勢惡化，中共無預警宣布對台灣發動軍演，29日以新代號「正義使命-2025」演習，出動陸海空三軍、火箭軍，針對台灣北部、西南、東南、東部投入海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目，並預告30日將對台灣周邊畫定5區進行實彈射擊。

中華民國空軍廣播，「位於台灣西南空域，高度6000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

共軍廣播反擊，「台灣軍機，你已進入我演習空域，影響我正常飛行，請立即離開。」

中共軍機一早闖入台灣西南空域，還要求我方戰機離開，行徑挑釁。

針對中共軍演，總統府表達強烈譴責，喊話中共理性自制，勿當麻煩製造者，國軍與國安單位也事先及全面掌握，做好萬全準備。

國防部副發言人喬福駿強調，「捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性的軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者。」

空軍地勤火速掛彈，戰機在黑夜中緊急升空，捍衛領空。

海軍多艘船艦出海趕往台海前線，畫面可見雷達已鎖定，飛彈待命發射，不讓共艦越雷池一步。

陸軍戰甲車各自從營區出發，抵達戰術位置。國防部因應中共軍演已成立應變中心，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。

至於前一天，台北市長蔣萬安才在雙城論壇致詞，期盼台海不再波濤和呼嘯，沒想到前腳離開，共軍後腳就發動圍台軍演，陸委會痛斥這是中共精心設計的兩手策略。

台北市長蔣萬安回應，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲地譴責。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，「蔣萬安市長剛結束雙城論壇離開上海，馬上中共解放軍就展開繞台軍演，為什麼時機配合這麼巧？」

國民黨立委賴士葆則表示，「這個不管時間點有沒有剛好，大陸對台灣的演習，台灣人民其實都不喜歡。」

除了朝野同聲譴責，立委也關切中共軍演以及實彈射擊，可能對台灣週邊的航運、海運造成多大影響？

交通部長陳世凱回應，「該準備的替代航路，我們正在盤點跟準備當中。」

中共軍演恐造成航班大亂，陳世凱表示為了避免軍演影響，交通部正在盤點替代航路。

