即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市長蔣萬安「一天來回」鐵人行程前往中國上海參加雙城論壇的隔天，解放軍東部戰區今（29）日突然宣布進行名為「正義使命-2025」的圍台實彈軍演。對此，民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋怒批，蔣萬安赴中之前他們就有提醒過，沒有人在跟敵國辦雙城論壇的，愈釋出善意，其實就只是在降低對方的「攻擊成本」而已。





今早9時40分，民進黨團召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，包含幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、沈伯洋與副書記長張雅琳共同出席。

廣告 廣告

沈伯洋表示，蔣萬安才剛去雙城論壇，結果一回來中國馬上就要宣布軍演，他們在蔣萬安赴中前就已提醒過，沒有人在跟敵國辦雙城論壇的，不管是中國的反分裂法與其行為，一直以來就有併吞台灣的疑義，這件事情不會因我國做了什麼而有所改變。

沈伯洋說，蔣萬安赴中參加雙城論壇，名義上按照報紙的說法叫做釋出善意，但愈釋出善意，其實就是在降低對方攻擊的成本，所以不管你做什麼，對中國來講並不會有任何改變。

回顧2022年5月27日，沈伯洋指出，蔣萬安曾講過，雙城論壇的舉辦前提，就是中國不再侵擾，對台釋出善意，雙方地位對等才有意義；他質疑，請問為何在蔣市長去了雙城論壇之後，中國軍機又打算繼續干擾台灣，這就是民進黨團不斷提醒的，對於中國來講，台灣的行為與存在，本身就是一種挑釁，跟有無釋出善意一點關係都沒有。

最後，沈伯洋結論，甚至我方以為在釋出善意，但中國卻說此善意是一種挑釁，因此台灣如果真的在意自己安全的話，既然今天中國的決心不會改變，我國應做的事情就是充足國防，國防預算必須通過、民防準備必須加強、人民意志必須提升，只有在這幾件事情被強化之後，才能實質降低對方的攻擊成本。







原文出處：快新聞／雙城論壇甫落幕！中國突搞圍台軍演 沈伯洋氣炸：早提醒過蔣萬安

更多民視新聞報導

中共圍台軍演不只1天！實彈射擊「5禁航區」曝光

墨西哥火車脫軌釀13死98傷！救護直升機飛馳救援

政院確定了！提名游盈隆等7人任中選會委員 函送立院審查

