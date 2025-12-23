雙城論壇當天來回！蔣萬安：坐鎮台北安定民心

台北市長蔣萬安於今（23）日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，市長將只出席12月28日上午的主論壇。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市府提供）

市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣市長第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

因應北捷大規模傷人案件，蔣萬安決定縮短雙城論壇行程。（圖／資料照）

市府表示，蔣市長認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府表示，蔣市長將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

