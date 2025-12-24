雙城論壇當天往返 蔣萬安：確保北市維安到位 亦盼雙城維持交流

台北、上海「雙城論壇」將於27、28日舉行，北市府23日指出，因日前發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安決定縮短行程，在28日當天往返。蔣萬安今天(24日)親自說明，表示為確保台北市接下來的各項大型活動維安部署到位，在為期2天的雙城論壇中，他僅出席28日的主論壇。蔣萬安並重申「雙城好、兩岸好」，希望能維持兩市間的市政交流。

台北市長蔣萬安原訂27日、28日率團出訪上海出席雙城論壇，但為因應1219台北車站無差別攻擊事件，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，盡可能坐鎮台北安定民心，因而縮短個人出訪行程，僅出席28日的主論壇，當日便返回台北。

蔣萬安24日上午出席台北市議員就職3週年相關活動，他在會前受訪時表示，為確保接下來台北市大型活動維安無虞，他僅出席雙城論壇的主論壇，希望維持兩市間持續15年的交流。蔣萬安說：『(原音)這一次因應1219事件發生後，接下來北市大型活動確保各項維安部署到位，接下來2天的雙城論壇活動，我就是出席28日的主論壇。基本上雙城好、兩岸好，我們希望能持續維持兩市之間各方面的市政交流。』

台北市副市長林奕華受訪時則指出，蔣萬安坐鎮台北市很重要，上海方對於蔣萬安的做法充分瞭解。

媒體關切台北市將於12月26日在北捷市府站、市府轉運站進行「高強度演練」，是否與中央合作？蔣萬安說，消防局、警察局、衛生局各單位持續與中央討論，此次演練將納入場域業者、櫃位一同參與，以瞭解第一時間的應處措施。

蔣萬安並說，他已指示北市府資訊局、警察局及北捷相關單位研議捷運設置緊急求助鈴並導入AI，主動辨識可能的危害、發出警示，以利第一時間做出相關處置與壓制。

至於跨年活動將至，捷運警力如何配置？蔣萬安說，警察局正在積極盤點，針對捷運警察人力不足的部分，也會主動積極向中央爭取。(編輯：宋皖媛)

