雙城論壇當日來回 蔣萬安坐鎮台北：確保大型活動維安到位

台北市長蔣萬安決定只參加雙城論壇主論壇，並於28日當天來回。（鏡報董孟航）

2025台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，因應19日的無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，並於28日當天來回。

蔣萬安今（23日）前往士林區視察捷運北環段工程前接受媒體聯訪時，表示19日無差別攻擊事件發生後，全面提升全市的維安規格，接下來要持續協助受害者及其家屬後續處理，也因應目前一直到年底的各項大型活動，確保其相關維安部署到位與市民安全。

蔣萬安指出，因此預計為期2天的雙城論壇，他將出席28日上午的主論壇，並於當天即返回台北。據《經濟日報》報導，北市府人士表示，今日告知上海並溝通，上海方面理解也認同蔣萬安應坐鎮台北市，而蔣當日來回讓雙城論壇維繫下去，其他行程則由副市長林奕華按既定行程。

