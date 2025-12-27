雙城論壇登場 台北團120人赴上海

台北市副市長林奕華二十七日率團赴上海參加雙城論壇。(台北市政府提供)

記者王誌成∕台北報導

兩岸關係緊繃之際，台北上雙城論壇照常舉行，台北市副市長林奕華二十七日清晨率團前往上海。林奕華表示，此屆雙城論壇主題是「科技改變生活」，台北、上海兩市也將會簽訂與水治理以及職能培訓交流的兩項ＭＯＵ。

論壇為二十七日起一連兩天，台北團一百二十人，除市府官員，還有議長戴錫欽及十位議員。市長蔣萬安因台北市的維安部署而縮短行程，只參加今(二十八)日的主論壇。

林奕華指出，除主論壇外，分論壇也將針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康等幾項議題進行彼此治理經驗的交流。此外，北市府團隊也會就上海市捷運、演唱會經濟以及水治理等主題進行參訪，希望透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第十六年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台，為兩市人民謀求未來更好的願景。

林奕華中午抵達上海，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、副秘書長朱民接機，隨後搭乘並參訪連接上海虹橋機場與浦東機場的市域機場聯絡線，並到大型表演場館「梅賽德斯－奔馳文化中心」參觀，原名上海世博文化中心，之後冠名車商賓士（中國稱奔馳）。

被問到國民黨主席鄭麗文明年可能想訪問中國大陸、甚至會見中國大陸領導人，林奕華強調，今天是「雙城論壇」，就聚焦在「雙城好、兩岸好」。