雙城論壇登場 蔣萬安籲台海「不再是波濤」

台北市長蔣萬安於28日抵達上海參加雙城論壇，在與上海市長龔正的會見中，雙方互贈具有深厚寓意的紀念禮物，象徵兩城情誼。蔣萬安在主論壇致詞時分享了台北市的AI治理經驗，並談及台北隨機攻擊案的心得，同時強調和平交流的重要性，期盼台海未來能遠離動盪。龔正則表達了歡迎台灣民眾赴大陸交流的誠意。

台北市長蔣萬安在雙城論壇主論壇致詞。 （圖／董佑駿攝）

蔣萬安在抵達上海後，首先與上海市長龔正在世界會客廳會面，這個場所曾是前總統馬英九2023年訪滬時與中共上海書記陳吉寧會晤的地點，具有重要的兩岸交流意義。在會面中，龔正贈送了象徵台北上海情誼堅如磐石的白玉蘭花瓶，而蔣萬安則回贈一面紀念錫盤，其中「錫」與「惜」同音，象徵珍惜雙城情誼，盤面中央刻有「雙城好、兩岸好」字樣。

蔣萬安在主論壇致詞時表示，這趟上海之行確實不容易。他主動提及台北隨機攻擊案，指出案發當下有民眾挺身而出，見義勇為，甚至不惜犧牲生命，而為政者的責任是要降低風險、控管危機、守護人民。談及兩岸關係時，蔣萬安強調和平交流的重要性，期望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽時，想到的不再是波濤與呼嘯。

龔正則在論壇中表示，常來常往、走進走親是兩岸同胞的共同願望，他將以最大誠意歡迎台灣民眾多來大陸走走。蔣萬安也分享了他對兩地距離的感悟，他說從台北到上海就相當於從台北坐高鐵到高雄的距離，這給他一個深刻啟示，只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠。

值得一提的是，由於蔣萬安出發前台灣發生規模7.0地震，龔正也在閉門會後，特別轉達了對台灣的關心，展現兩岸人民血脈相連的情誼。

