雙城論壇登場！蔣萬安：越困難越要溝通 雙城好兩岸就好

台北市長蔣萬安今（28）日率議長戴錫欽、副市長林奕華及多位議員訪問上海，出席雙城論壇並與上海市政府會見。蔣萬安在致詞中強調，在兩岸氛圍緊張下，雙城持續交流本身就是定心丸，「只要願意溝通，和平穩定就有可能」，並提出「雙城好，兩岸一定好」理念。

台北市長蔣萬安參加雙城論壇。（圖／中天新聞）

蔣萬安回顧過去三年交流成果，從台北燈節與上海旅遊節相互參與，到台北市立大學與上海體育大學羽球交流，每份合作備忘錄都已落實為市民生活日常。他特別感謝上海團隊協助，讓台北動物園小貓熊血緣更新計畫有實質進展，「台北小朋友都在問小貓熊什麼時候來，這是兩座城市可愛且親切的牽掛」。

廣告 廣告

此次訪問將針對「水治理」及「職業培訓」簽訂新合作備忘錄。蔣萬安強調，市政最美的地方就是讓兩座城市市民藉由對方經驗生活得更好。他也提到，台北到上海飛行時間相當於搭高鐵到高雄，「只要有心交流，雙城距離可以很近，兩岸距離也不會遠」。

蔣萬安與上海市長龔正合影。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，今年雙城論壇雖延後舉行，但「念念不忘，必有迴響」，老朋友見面只要心意在就會水到渠成。他強調面對面交流無法被任何東西取代，「越困難，越需要溝通」，雙方將一起為兩岸和平穩定走出穩健道路。

延伸閱讀

從龍山寺到101全刻上去！蔣萬安這份禮物讓上海市長秒懂台北

雙城論壇前7.0強震 蔣萬安曝台北市39輕微案件

影/小貓熊要來了？林奕華：明天雙城論壇有新亮點