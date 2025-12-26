雙城論壇真有意義？ 陳宥丞點破蔣萬安：兩天實質談不到4小時

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安即將率市府團隊前往上海出席「雙城論壇」，民眾黨台北市議員陳宥丞今（26）日提出嚴正質疑，直言歷年雙城論壇流於形式，實質成效有限，若再流於表面交流，恐淪為「觀光行程」，對市政與市民毫無實質助益。





陳宥丞指出，雙城論壇歷年多選在假日舉辦，實際工作天數有限，加上往返交通、官方宴會與儀式行程，真正能坐下來進行實質政策討論的時間「恐怕不到四小時」。在這樣的條件下，卻年年高調宣稱成果，實際卻難以驗證，令人質疑其實質效益。

他進一步點出，歷年簽署的多項合作備忘錄（MOU），涵蓋水資源治理、智慧醫療、職能培訓、產業合作、減碳政策，甚至曾納入小熊貓交流等內容，但多數計畫後續執行乏力，「簽完就放著」，對市民生活幾乎沒有具體改變。以小熊貓交流為例，2023年後幾乎完全停擺，顯示不少合作僅止於紙上作業。





因此，陳宥丞也在市長出訪前提出三項明確要求。第一，對外交流必須清楚捍衛台灣主體性，立場不能模糊、更不能退讓；第二，所有MOU內容必須務實可行，不能淪為好看卻做不到的政治文件；第三，市府應公開過去三年所有已簽署MOU的執行成果與進度，讓市民檢視是否真正落實，而非年年重複簽署、年年原地踏步。





陳宥丞強調，雙城論壇不該只是形式上的「城市交流秀」，更不能成為政治包裝的舞台。市府若無法端出具體成果與清楚交代，只會讓市民更加質疑這趟行程的必要性與正當性。

