雙城論壇破功？中共軍演圍台 引藍綠高雄市長參選人怒火

雙城論壇昨才落幕，中國解放軍今（12/29）隨即宣布在台灣周邊展開大規模陸海空軍演，引發政壇譁然，有意參選2026高雄市長的藍綠擬參選人出席高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮時也談及對此事看法。施書瑜攝



雙城論壇昨才落幕，中國解放軍今（12/29）隨即宣布在台灣周邊展開大規模陸海空軍演，引發政壇譁然。台北市長蔣萬安昨赴上海出席2025雙城論壇，並表達盼兩岸走向和平與繁榮，卻與解放軍突如其來的軍演形成強烈對比。對此，藍綠高雄市長擬參選人紛紛發聲，表達不滿與譴責。

民進黨立委邱議瑩指出，中國已越來越不掩飾對台軍事施壓，國民黨卻在國內凍結與阻擋國防預算，令人無法理解。她強調，面對中國頻繁環台軍演，台灣人民必須思考如何保衛國家、捍衛主權，也呼籲藍營立委應站在台灣立場，正視中國的威脅。

廣告 廣告

民進黨立委許智傑則痛批中共惡意擾亂台灣，卻未見藍白立委嚴正譴責「惡鄰居」，令人憤怒，並呼籲交通部應同步提出航班與郵輪的因應措施。

立委賴瑞隆表示，蔣萬安才剛完成雙城論壇，中國立刻宣布軍演，形同「當場打臉」，不僅讓論壇失去意義，也傷害台灣人民感情；他強調，台灣始終希望和平，並未挑釁中共，但若中方持續以軍演施壓，只會讓台灣社會更看清其鴨霸、惡劣本質，兩岸距離也將愈來愈遠。

國民黨立委柯志恩則表示，面對中國無預警軍演，不分立場，所有台灣人民都應表達嚴正抗議，任何破壞和平、以武力恫嚇的行為，都無法被接受。

更多太報報導

中國軍演…陳其邁批「亞太安全最大破壞者」 籲立院速過國防預算

中國突對台軍演 高雄綠議員齊聲譴責：威嚇不了台灣民主

假球案才出獄又涉黑金 「雨刷」涉跨國洗錢225億檢求重刑