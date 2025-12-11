雙城論壇確定於12/27-12/28於上海登場 陸委會：盼聚焦市政交流

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會證實，他們收到的雙城論壇申請確實就是12/27和12/28兩天。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台北上海雙城論壇原定今（2025）年9月25日於上海登場，北市府卻突然喊卡，引發議論。據了解，北市府已向陸委會申請市長蔣萬安將於本（12）月27及28日赴上海出席雙城論壇，行程縮短為「2天1夜」，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會證實，他們收到的申請確實就是這兩天，至於時間怎麼會訂定為此，以及為何壓縮成2天，他則說「我想，台北市政府有市政上的考慮吧？」跟北市議會期也許有關係。

梁文傑進一步指出，希望雙城論壇聚焦於上海和台北交流的市政議題，如果申請行程臨時要改變的話，還是要事先告知，最後，當然是會列出兩岸條例相關規定，像是不可以未經中央政府同意下簽署協議，北市府也非常清楚，不用多作說明。

縮知為兩天一夜是否受到兩岸政治氛圍的影響？梁文傑對此表示，沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣萬安如果想要的話，「也可以像馬英九前總統去十幾天」，但市長工作每天都非常繁忙，還要考慮選民期待、市政壓力等，應該不是考慮政治氛圍，「3天或2天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，沒有什麼特別評論」。

