雙城論壇結束中共就再環台軍演？藍前發言人：原因應是賴質疑共軍『實力不到』

記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安昨剛結束雙城論壇返台，今天中共就再宣布環台軍演，遭綠營揶揄。國民黨前發言人鄧凱勛晚間回批，民進黨政府與對岸失去溝通能力，還盡起黨公職與側翼群起抹紅，根本是自己考0分，就不允許其他人考高分，見獵心喜抹紅雙城成果。

鄧凱勛更點名，民進黨立委吳思瑤看到中共軍演消息時，見獵心喜貶低雙城論壇的成果，稱蔣萬安輕信中共、軍演是中共伴手禮，完全無視論壇是陸委會核可、樂見其成，如此反對雙城論壇，難道是在打臉陸委會？

鄧凱勛表示，總統賴清德近日才稱「中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為『實力不到』」，談話顢頇又鄉愿，結果前腳才說共軍實力不足，後腳共軍就來演習，軍演到底是給蔣萬安的伴手禮，還是給賴清德的回禮，民進黨要搞清楚。

鄧凱勛批評，賴清德從說中華民國憲法是災難，再到上任後屢在言談中包藏兩國論，不敢正視自己激進政策、戰略錯誤，才是台灣陷入戰爭陰霾罪魁禍首。

鄧凱勛認為，中共再度軍演無益兩岸和平，更使雙方敵意螺旋上升，徒增緊張局勢；但若賴清德真心關心兩岸和平，就該停止政治操弄、意識形態掛帥，不要再以「抗中保台」包裝選舉利益；唯有誠實檢討錯誤的兩岸政策，重新開啟對話的大門，台灣才能走出陰霾。

