雙城論壇結束中共緊接軍演 賴瑞隆：狠狠打臉蔣萬安

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市長蔣萬安昨天才快閃中國上海參加雙城論壇，今(29)日中國就對台灣進行環島軍演，有意角逐高雄市長的民進黨籍立委賴瑞隆表示，這是狠狠打臉蔣萬安；邱議瑩則狠批國民黨跟中國裡應外合，對內凍結國防預算；許智傑則氣罵藍白不罵這個惡鄰居，卻反批台灣；國民黨籍立委柯志恩則說要表達抗議。

賴瑞隆表示，蔣萬安曾經說過，若有軍演就沒有雙城論壇，結果蔣昨天才剛剛去上海完成了雙城論壇，今天馬上就軍演，中共狠狠地打臉蔣萬安，也不給蔣萬安面子，台灣絕對希望和平，也沒有挑釁中共，但是中共不斷的軍演、不斷的施壓台灣，讓雙城論壇完全失去了效果，中共如果持續做這樣的行為，只會讓大家更看清中共鴨霸、惡劣的本質。

邱議瑩表示，中國越來越不掩飾，國民黨跟中國裡應外合，對內在國家的國防預算上面，國民黨不只不審，還凍結了很多的國防預算，中國則不斷的在台灣的外海進行環台軍演，對全體台灣人民來講，要如何保衛自己的國家，捍衛國家的尊嚴跟主權是非常重要的，她也要警告中國國民黨的這一些委員，看到中國這樣侵門踏戶的欺侮臺灣，你們為什麼都不生氣，你們為什麼要阻擋國防的預算？能不能站在臺灣的立場好好的思考應該怎麼樣來保護我們自己的國家。

許智傑說，中共惡意擾亂台灣，現在又特地對台灣軍演，讓人非常氣憤，惡鄰居來鬧台灣，藍白卻不罵惡鄰居，實在令人氣憤，他也呼籲交通部要針對航班、郵輪提出因應措施。

柯志恩表示，兩岸之間任何一方破壞和平的狀態，用恫嚇的方法，身為中華民國的國民一定要提出嚴格的抗議，兩岸之間應該要和平，不用對話而用對抗的方法，無益於兩岸之間和平的交流。

