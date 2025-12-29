雙城論壇結束就鎖台軍演！苦苓狠酸蔣萬安：一日上海是為討打？

政治中心／林昀萱報導

中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。由於蔣萬安才剛結束雙城論壇自上海返台，中共就宣布圍台軍演，作家苦苓狠酸：「所以蔣萬安一日上海是為了『討打』？」

台北市長蔣萬安28日前往雙城論壇高倡兩岸和平，當天晚間快閃回國，怎料隔天中國解放軍東部軍區立即實施圍台軍演，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，更聲稱，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，時機點引發關注。

苦苓29日就在臉書粉絲專頁「苦苓愛說笑」開酸：「客人一走，就派流氓去￼包圍他家耀武揚威：所以蔣萬安一日上海是為了『討打』？」簡短一句話引起網友共鳴，紛紛留言附和：「充分驗證了和中共交流、對話後會收到什麼樣的效果」、「還兩岸共好？全世界會相信共產黨的只剩台灣的藍白」、「說是客人我可不認為！雙城論壇論幾年了？有論出什麼結果來嗎？啥用都沒有，人家只是把蔣當小丑，演戲給小粉紅看，什麼屁也不是啊！」「就頭腦簡單蔣（講）不聽啊～」「舔共舔完馬上被打臉」。

針對中共圍台軍演，蔣萬安29日表示，任何造成區域衝突升高的行為「我都予以嚴厲的譴責」。他強調立場堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制、以民為本。蔣萬安說，他也表達過，為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。

