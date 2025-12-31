雙城論壇結束就「圍台軍演」？陸國台辦：賴清德謀獨是緊張根源

台北與上海雙城論壇28日甫結束，解放軍東部戰區隨即於29日起展開「圍台軍演」，引發關注，大陸國台辦今砲轟，當前緊張局勢根源是賴清德當局「頑固堅持台獨分裂、勾連外部勢力」，抨擊其大搞「以外謀獨、以武謀獨、備戰謀獨」。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝新浪微博）

大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人張晗對於媒體提問，做出上述表示，她指出，當前緊張局勢根源是賴清德當局「頑固堅持台獨分裂，勾連外部勢力謀獨挑釁」，且大搞「以外謀獨、以武謀獨、備戰謀獨，一意孤行，台灣只會滑向災難。」張晗強調，這場軍事行動是對台獨分裂勢力與外部勢力嚴正警告，她並呼籲台灣民眾認清台獨分裂路線「極端危險性」。

此外，張晗重申，這場軍事演習是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。她砲轟賴清德當局搞台獨分裂活動，「無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定。」他指出，對於任何台獨分裂行徑，「我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」

