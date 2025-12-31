雙城論壇結束後環台軍演 國台辦舊調重彈

（中央社記者呂佳蓉北京31日電）雙城論壇結束後，共軍隨即進行環台軍演。中國大陸國台辦發言人張晗今天不斷重申反對台獨與外部勢力干涉的立場，同時又表示支持兩岸城市交流在內的各領域交流合作，推動兩岸關係和平發展。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，共軍環台軍演成為問題焦點。陸委會此前表示「嚴正譴責」，雙城論壇剛結束就宣布軍演，是精心設計的兩手策略，「中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者」；台北市長蔣萬安則說，任何造成區域衝突升高的行為，「我都予以譴責」，立場非常堅定而一貫。

對此，張晗宣稱，有關言論純屬「顛倒黑白，混淆是非」。民進黨政府堅持台獨分裂立場，煽動兩岸對立對抗，勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，妄圖「倚外謀獨」、「倚武謀獨」，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益，與台灣民眾切身利益。

她宣稱，「解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力與外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權與領土完整的正義與必要之舉」。

對於雙城論壇，張晗則說，今年雙城論壇已經順利閉幕，取得一系列成果。中國大陸一貫支持包含兩岸城市交流在內的各領域交流合作，並願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨、團體，以及各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸民眾。

媒體進一步詢問，中國大陸推動所謂大交流，但是交流的同時，尤其是在蔣萬安盼台海不再「呼嘯波濤」後，大陸隨即展開軍演，對於展開交流又軍演，交流的意義何在？張晗則不斷重申上述立場，再度批評台獨分裂與外部勢力干涉。

對於如何看待如今的兩岸和平，張晗則稱，「維護台海和平穩定，就必須堅持一個中國原則，明確反對台獨」。至於軍演是否已經結束，她則回應，「關於演習的具體事宜，請向有關部門詢問」。（編輯：陳鎧妤）1141231