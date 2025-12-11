雙城論壇縮短為2天1夜 蔣萬安：年底會期難喬時間

台北市長蔣萬安說明，雙城論壇在年底舉辦的時間選擇困難。(記者方賓照攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北、上海雙城論壇傳於27、28日登場，國民黨議員曾獻瑩認為從過去的3天2夜縮短為2天1夜，是受到政治因素的干擾所致；台北市長蔣萬安今天(11日)在市議會答詢時說明，配合議會審預算議程，加上跟上海方協調出的時間，所剩的日子就落在這區間。

蔣萬安今天在市政總質詢答覆市議員鍾小平詢問，雙城論壇為什麼從3天2夜縮短為2天1夜時說，今年在時間的選擇上確實比較困難；因為年底剛好在議會期間又是預算會期，各委員會要審預算，加上要跟上海方協調大家都可以的時間，排除這些時間後，所剩下可以的日子就落在年底的區間。

廣告 廣告

蔣萬安說，今年的雙城論壇內容，會以科技、創新、水治理以及職業培訓，也會持續推進在上一次論壇提到的雙方動物園對小貓熊物種的交換，持續地讓台北市的小貓熊繁殖下去。他也重申他堅定的立場就是恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的自由民主法治。

【看原文連結】

更多自由時報報導

簡舒培建議到上海提小紅書打詐 蔣萬安批「前後矛盾」

雙城論壇12/27上海舉行2天 陸委會：北市府應聚焦市政交流

雙城論壇確定兩天一夜 藍議員批政治干擾

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

