雙城論壇落幕中共即軍演 簡舒培：交流沒換尊重 只換蔣萬安卑躬屈膝

台北市長蔣萬安昨才一日來回上海出席雙城論壇，中共今（29日）就宣布展開對台軍演，民進黨北市議員簡舒培批評，中共完全沒把蔣萬安的和平呼籲當一回事，甚至可說直接打臉蔣，交流沒有換來尊重，只換來蔣萬安的卑躬屈膝。

簡舒培於臉書以「雙城論壇剛結束，中共就軍演——這是蔣萬安雙城論壇的MOU ，還是直接打臉？」為題發文，她提到，自己今年四月，在議會質詢蔣萬安一個最基本、也最直接的問題：「全世界哪一個國家要消滅中華民國？」這本來不需要思考、答案清清楚楚，但蔣萬安就是不敢講出「中國」。

簡舒培砲轟，蔣萬安四月不敢講、十二月不敢講，到現在依然不敢講。這不是口誤、不是疏忽、不是禮貌，這是立場。昨天蔣在上海雙城論壇高喊交流和平，說「海峽不要再是波濤與呼嘯」。結果呢？人剛回台，中共今天直接宣布台海軍演。完全沒把蔣萬安的「和平呼籲」當一回事，甚至可以說——這就是對蔣萬安的直接打臉。

簡舒培指出，因為北京早就看得清楚：蔣萬安不敢講重話、不敢講真話、不敢講中國，更不敢維護台灣最基本的尊嚴與安全。所以中共怎麼做？軟土深掘。「你越不敢說，他就越敢做；你越強調『降低惡意』，他就越展示『硬實力』。交流沒有換來尊重，只換來蔣萬安的卑躬屈膝。」

簡舒培直言，真正該問的是，如果一位市長連台灣面對的威脅來源都不敢說出口，他還有什麼能力守住台北、守住台灣的尊嚴。她再講一次：降低惡意，必須雙方行動，不是單方面自我感動。中共持續對台施壓、文攻武嚇、外交封鎖，完全沒有因為任何一次城市交流而消失、減緩、或停下。結果交流換來什麼？沒有安全改善、沒有軍演停止、沒有尊重增加，只換到台北市長不敢講重話、降低批判力道，讓北京能在需要的時候，把台灣的城市首長端上台面當佈景。

簡舒培表示，交流不是問題，合作也可以。但最起碼，要講清楚底線、敢說出拒絕。否則所謂的「和平」只剩下三個字：靠幻想。

