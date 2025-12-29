雙城論壇落幕中共就軍演？民進黨團籲速審國防預算：蔣萬安剛走解放軍就來

2025雙城論壇昨才剛落幕，中共解放軍東部戰區隨即於今（29）日宣布展開「正義使命-2025」演習，並預告30日將在台灣周邊進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。針對中共軍演動作，民進黨立院黨團今日召開記者會，痛批中國敵意未減，呼籲在野黨勿再阻擋攸關國家安全的國防預算，同時針對網紅「館長」陳之漢自比民進黨立委沈伯洋赴中經商一事，沈伯洋也做出嚴正駁斥。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、范雲及副書記長張雅琳今日共同召開記者會。針對台北市長蔣萬安甫結束雙城論壇行程，中共隨即發動軍演，鍾佳濱指出，蔣萬安就任3年來二度造訪上海，然而前腳剛走，解放軍後腳就來，顯示中共軍演往往伴隨台灣重要事件，且對美方態度有所忌憚，但對台灣的敵意始終存在。

沈伯洋表示，蔣萬安2022年曾提及，雙城論壇舉辦的前提是中共不再擾台，如今共機持續干擾，證明台灣的存在本身對中國而言就是挑釁，與是否釋出善意無關。他強調，對中國釋出善意反而可能被視為軟弱，進而降低對方攻擊成本；唯有通過國防預算、加強民防準備並提升人民意志，才能實質嚇阻進犯。鍾佳濱也呼籲，在野黨應在明日程序委員會中放行國防軍購預算，勿再阻撓。

在兩岸交流議題上，范雲批評蔣萬安只敢談「民國」與「五四運動」，卻迴避更具歷史意義的「六四事件」，有違民主精神，並援引歷史教訓指出，國民黨過去與中共的接觸與和談，因缺乏實力後盾而導致節節敗退。張雅琳則聚焦資安風險，質疑蔣萬安在論壇大談AI科技，卻未正視小紅書詐騙頻傳及資安檢測不合格的問題，未能替兒少與家長把關。

此外，針對網紅「館長」陳之漢遭爆疑由中共統戰部操刀，簽下500萬人民幣代言合約，館長回應稱自己是正當台商，並將此事與沈伯洋相提並論。對此，沈伯洋在記者會後無奈澄清，這是極為不當的類比，他解釋，自家公司位於台灣與厄瓜多，在厄瓜多擔任貿易商角色，是向中國進貨的「買家」，並未在中國設立公司；反觀館長是將服務或商品賣給中國的「賣家」，兩者性質截然不同。

沈伯洋強烈反問，「難道我們家人是跟王滬寧、解放軍簽約了嗎？」他強調，重點不在於簽約本身，而是簽約對象背後是否有中國官方、國台辦或退役將領背景。

