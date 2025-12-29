雙城論壇落幕後中共即繞台軍演 民進黨團籲在野勿再擋國防特別條例

中共宣布展開繞台軍事行動之際，民進黨立法院黨團今（29）日召開記者會，幹事長鍾佳濱指出，台北市長蔣萬安自台北上海雙城論壇返台後，中共隨即展開繞台軍演，質疑為何中共此時軍演的時機「配合得這麼巧」。鍾佳濱批評國民黨黨團在立院數度阻礙國防預算，此舉「嚴重的妨礙我們國家安全」，他呼籲，明天的程序委員會在野黨不要再阻擋總統所提的1.25兆國防預算特別條例。

鍾佳濱回顧過去中共軍演往往伴隨台灣的重要事件。他舉例，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）當年訪台期間，中方曾揚言「要給她好看」，但直到裴洛西抵達台灣後才「意思意思軍演一下」，他認為中方顯然對美國有所忌憚。

民進黨立委沈伯洋說，他在蔣萬安赴雙城論壇前就曾提醒，稱「沒有人在跟敵國辦雙城論壇」。他說，中國不論從反分裂法或相關作為，一直以來都有併吞台灣的敵意，這不會因為台灣做了什麼就改變。他說，即使雙城論壇名義上被解讀為「釋出善意」，但「越釋出善意」反而是在降低對方攻擊成本。

沈伯洋提到，蔣萬安在2022年曾說，雙城論壇舉辦前提是中共不再擾台、對台釋出善意、雙方地位對等，反問為何在蔣出席雙城論壇後，中共仍持續進行軍事干擾。他表示，若在意國安，應讓國防預算通過、加強民防準備、提升人民意志，才能實質降低對方攻擊成本。

另外，鍾佳濱也針對國民黨主席鄭麗文近日表態「盼明年上半年訪中見習近平」作出回應，他說，黨團希望國民黨主席鄭麗文「想清楚」並「要對台灣人民說明白」。他說，連蔣萬安市長選前的承諾都被「糊弄」且「你前腳剛走他（中共）後腳就軍演」，並反問鄭麗文「還要去見習近平嗎、見習有用嗎」。

責任編輯／周瑾逸

