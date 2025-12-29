雙城論壇落幕隔天就軍演 蔣萬安嚴厲譴責向「他」喊話

共軍宣布圍台軍演，蔣萬安嚴厲譴責，喊話為政者應該要克制並以民為本。（圖：台北市政府官網）

雙城論壇剛結束，中共解放軍今天（29日）就宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，並將在明天上午8點到傍晚6點在台灣周邊海空域舉行實彈射擊。對此，台北市長蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲譴責，為政者應該要克制並以民為本。

解放軍東部戰區宣布，將從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、封鎖重要港口區域等科目。

蔣萬安說，任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲譴責，自己的立場堅定且一貫，要對話而非對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者應該要克制並以民為本，為政者責任就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。

蔣萬安離開上海隔天，解放軍就突襲式宣布圍台軍演，讓綠營撿到槍。民進黨立委吳思瑤抨擊，中國給蔣萬安的伴手禮嗎？說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，「還要輕信、取悅中國嗎？」