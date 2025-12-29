雙城論壇落幕隔天 中國今展開「正義使命-2025」圍台軍演劍指台灣

解放軍宣布東部戰區軍演。 圖：翻攝微博

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，不斷派出軍機、軍艦擾台並頻繁發動對台軍演。雙城論壇落幕次日，中國解放軍東部戰區今（29）天宣告，今起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

解放軍東部戰區表示，29日解放軍東部戰區組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。

解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅聲稱，本次行動是針對「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告，也是解放軍捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。施毅上午8點再度發布新聞稿指稱，解放軍東部戰區29日開始組織海空兵力實施環台島戰備警巡，艦機多向抵近台島鄰近海空域，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體布勢、體系封控能力。

此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後中共第四度大規模對台軍演，解放軍東部戰區還發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」的海報，宣稱「快速機動、立體布勢、體系封控。一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」海報上兩面盾牌就矗立在台灣東部，阻擋飛機和船隻靠近台灣。

解放軍方面未說明演習將持續多久，但強調相關行動屬例行性戰備演訓的一環、將依照既定計畫有序推進。東部戰區並發布聯合演訓區公告及示意圖警告，演習期間，有關船隻和飛行器，不要進入相關海域和空域，因為有關區域將進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

美國17日宣布總額約111億美元（約新台幣3502億元）的對台軍售方案，中國國防部發言人蔣斌19日回應，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美戰略互信，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國解放軍將持續加練兵備戰，採取有力措施和衛國家主權和領土完整，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀。

