雙城論壇蔣萬安「當天來回」仍能見宋濤？陸國台辦回應了

捷運台北車站與中山商圈19日發生重大殺人事件，造成4死多傷，台北市長蔣萬安原定出席27日、28日在上海舉行的雙城論壇，但臨時縮短為僅出席28日上午主論壇，對此大陸國台辦今未做評論，僅表示「具體安排醒向上海市與台北方面了解」。

國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝新浪微博）

大陸國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問發言人彭慶恩，蔣萬安因這起事件臨時縮短雙城論壇行程，是否影響交流成效，以及是否仍有時間會見國台辦主任宋濤，對此問題，彭慶恩並未正面回應，僅表示，「涉及雙城論壇具體安排，請向上海市與台北方面了解。」

廣告 廣告

彭慶恩並重申對這起事件的慰問，「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」

台北、上海雙城論壇原定27、28日在大陸上海市登場，蔣萬安原定27日出訪上海並出席論壇，但台北市政府23日宣布，因應這起襲擊事件，蔣萬安將縮短出訪行程，只出席28日上午的主論壇，並於當天返回台北。

延伸閱讀

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲

WBC/美國隊先發一壘有解了 費城人哈波宣布參戰

MLB/山本由伸爆早已分手！緋聞女友根本沒去世界大賽