雙城論壇行前遭嗆「認賊作父」 蔣萬安1日快閃喊聚焦市政：立場始終如一

蔣萬安今赴上海參加雙城論壇，行前喊聚焦市政交流。台北市政府提供



台北上海雙城論壇昨登場，蔣萬安今（28日）行前在松山機場回應外界質疑表示，雙城論壇行之多年，今年已經邁入16年，就是聚焦市政，均依規定、程序向中央申請，並經陸委會核准並樂觀其成，他的立場清楚、始終如一。

為期兩天的台北上海城市論壇昨登場，將簽署兩項合作備忘錄（MOU）。蔣萬安因19日台北發生隨機攻擊事件，必須確保接下來台北市各項大型活動的維安都能部署到位，因此只出席今（28日）上午主論壇，傍晚快閃回台北。

對於台灣國成員在場外批蔣「認賊作父，這趟去了就不要回來！」蔣萬安今晨行前在松山機場受訪表示，雙城論壇行之多年，今年已經邁入16年，就是聚焦在市政議題，都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並樂觀其成，相信中央政府不會相信這樣的說法。

媒體詢及陸委會副主委梁文傑、民進黨台北市議員簡舒培等批評，蔣萬安表示，「我的立場清楚、始終如一。」是否觸及小紅書詐騙爭議，蔣萬安僅稱，該反映的會反映。

昨日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，全台有感。蔣萬安說，第一時間啟動應變機制， 北市緊急應變中心（EOC）也立即三級強化開設，各局處進駐，各區公所即刻回報狀況，掌握災情，目前有39件停漏水、房屋毀損等輕微案件，昨晚即刻處理完畢，僅零星個案需施工，預計今早完成。

