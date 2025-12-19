雙城論壇行程公布 蔣萬安：細節仍在確認中

蔣萬安表示，行程細節目前仍在作最後確認，一旦確定一定會跟民眾說明，希望此次市政交流行程及參訪能夠一切順利也有所收穫。圖為2024台北上海雙城論壇。（圖／報系資料庫）

台北上海雙城論壇將於下周27日、28日上海登場，行程昨天晚間曝光，12月27日晚間台北市長蔣萬安將會見上海市政府官員，28日上午則為主論壇及分論壇，並參訪中山醫院、徐匯濱江區、南京路步行街等。蔣萬安今（19）日表示，行程細節仍在確認中，希望此次市政交流行程及參訪能夠一切順利也有所收穫。

詳細行程為，約早上6時30分在市府西大門集合，前往桃園機場搭機，7時30分抵達桃園機場第二航廈，9時搭乘長榮航空前往上海，12時抵達上海浦東機場，下午2時參訪梅賽德斯奔馳文化中心，3時參訪中山醫院，5時入住飯店，6時上海市政府會見、上海市政府晚宴，還有參訪徐匯濱江區、南京路步行街，住宿為上海外灘茂悅大酒店。

28日早上8時30分出發前往論壇會場，9時「2025 上海台北城市論壇」主論壇，10時30分「2025 上海台北城市論壇」分論壇，主題為科技醫療分論壇、軌道交通分論壇、健康樂齡分論壇，12時北市府午宴，2時參訪張園，緊接著參訪上海動物園，下午4時市府與台商座談餐會。

當天晚間6時市長、議長及4位議員出發前往上海虹橋機場，7時市長等人自虹橋機場搭乘長榮航空航班返台，9時抵達台北松山機場。

蔣萬安今天視察南港機廠社會住宅前被媒體問及此事時表示，行程細節目前仍在作最後確認，一旦確定一定會跟民眾說明，希望此次市政交流行程及參訪能夠一切順利也有所收穫。

至於是否安排與中國大陸國台辦主任宋濤會面，蔣萬安僅回應「謝謝」。

