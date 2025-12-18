雙城論壇行程曝光 蔣萬安率團赴上海見台商、參訪三甲醫院

「2025台北上海城市論壇」將於12月27日至28日在上海舉行，台北市長蔣萬安率團出席，台北市議員團將隨行出席相關活動。預計隨行的國民黨台北市議員曾獻瑩18日透露，除了活動第二日早上9點將展開主論壇外，分論壇主題則為科技醫療、軌道交通及健康樂齡，並參訪大型場館、三甲醫院及市立動物園等。

根據曾獻瑩提供的規劃行程，議員團27日清晨集合後前往桃園機場，搭乘長榮航空班機赴上海，展開為期兩天的論壇與參訪行程。行程顯示，議員團預計27日上午9點多搭乘長榮航空的航班飛往上海，中午抵達浦東機場，通關後轉乘上海市域機場聯絡線。

27日下午將先後參訪多功能文化演藝場館「梅賽德斯奔馳文化中心」與三甲醫院「中山醫院」，晚間出席上海市府會見及晚宴，行程中也預計安排參訪徐匯濱江區及南京路步行街。28日議員團上午出席「2025台北上海城市論壇」主論壇及分論壇。

預計28日上午9點開始主論壇，簽署兩項備忘錄「水治理」與「技職教育」；上午10點30分則有分論壇部分則由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

28日中午由北市府設宴，下午行程包括參訪位處市中心的歷史文化街區「張園」與上海動物園，晚間並出席北市府與台商座談餐會。當日晚間蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽及4位議員將前往上海虹橋機場搭機返台，預計於當晚9點多抵達台北松山機場，結束此次雙城論壇行程。