雙城論壇行程曝光 蔣萬安：仍在做最後確認、盼一切順利

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

台北、上海雙城論壇預計將於本月 27 日、28 日舉行，本次輪到上海市舉辦，昨有議員曝光相關行程，台北市長蔣萬安今（19日）被問及雙城論壇議題，他僅說，行程仍在做最後確認，希望一切順利。

蔣萬安上午出席南港機廠社宅視察暨2區統包工程開工典禮，面對媒體關注雙城論壇議題，蔣說，相關行程的細節還在做最後的確認，當然希望這次相關市政交流行程、參訪，能夠一切順利也有所收穫。

由於上次蔣萬安赴上海參訪被形容「引發炫風」，被問到是否這次會與民眾多些互動？蔣萬安笑回，相關細節還在最後的確認，一旦確定，一定會跟大家報告。

廣告 廣告

媒體又問，怎麼看民進黨立委王世堅認為蔣施政中規中矩，稱他「斷奶了」，有無覺得被「扶龍王」扶了一下？蔣萬安僅表示，有看到王世堅最近額頭受傷，祝他早日康復。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

正式宣布參選新竹市長 何志勇：努力說服國民黨辦初選

雙城論壇將見宋濤？蔣萬安：仍在做最後行程確認