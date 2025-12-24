雙城論壇被逼發表「友中言論」？蔣萬安曝1基調

蔣萬安表示雙城論壇就是「雙城好、兩岸好」。資料照。台北市政府提供



2025台北上海雙城論壇將於本（12）月27日、28日在上海展開，傳出中方希望台北市長蔣萬安發表「友中言論」，引起市府內部激辯。對此，蔣萬安今（12/24）親自回應了。

據《鏡週刊》報導，這屆雙城論壇原訂9月舉行，除行政院各部會嚴審MOU內容，也因上海方另盼蔣此行循過去雙城慣例發表友中言論，雙方反覆溝通，種種原因導致延期。

報導提到，市府內部分成兩派，一派主張交流，認為蔣萬安若想更上層樓，兩岸議題無法迴避；另一務實派認為，中央技術性卡關，責任就由中央來扛，蔣萬安順勢下車，蔣萬安自己則認為應促進雙方理解，最後交流派勝出。

對於是否被要求提出友中言論，蔣萬安今接受聯訪時回應，雙城論壇維持了15年，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持2市之間各方面的市政交流。

雙城論壇共舉辦兩天，因北市19日發生北捷隨機攻擊案，蔣萬安為確保接下來的各項大型活動維安，因此將行程縮短為半天，僅出席28日上午的論壇。副市長林奕華表示，上海方已表示可以理解。

