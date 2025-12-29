雙城論壇訪上海張園 蔣萬安：盼借鏡活化台北老屋

公視記者黃姵涵報導，「張園是上海的知名景點，為了活化當地有140多年歷史的石庫門老建築，用特殊工法讓建築群像長出腳一樣移動到指定位置。」

27日晚間宜蘭強震北台灣超有感，也再讓老屋安全議題引發關注。這次雙城主團的參訪遺珠上海張園，近年經過整體修復與活化再利用，轉型為文化商業地標。

台北市長蔣萬安表示，「張園我知道是上海市相當具有指標性的歷史園區，也透過修復再利用讓它活化，所以我們希望這樣的市政交流參訪，帶給我們台北市未來在相關的古蹟修復、再利用活化，都能夠有些借鏡學習的地方。」

上海張園正在進行了目前中國規模最大的石庫門建築活化項目，數百台機器人將約7500噸的石庫門建築抬起來回搬動，騰出施工空間去進行地下空間的建設。

北市文化局長蔡詩萍回應，「我們文化局有老房子計劃，有各種文資的修復再利用的活化計劃，這次我們當然就希望能夠安排有一個這樣的參訪，能夠借鏡張園這種歷史名園的重新活化。」

北市都發局長簡瑟芳指出，「希望能夠借鏡上海這邊老屋保存街區再生案例，能夠應用台北的相關的都市再生議題上面。」

根據內政部最新統計，六都半百老屋數量與占比以台北市最多，有18.59萬宅，占比約20.71%，比重也是六都最高。