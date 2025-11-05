雙城論壇誰卡關？林奕華：9／22前中央都沒回覆

民進黨台北市議員簡舒培質疑，論壇並不是卡在中央，北市府不應該被上海穿小鞋。台北市副市長林奕華表示，目前技職訓練交流合作備忘錄（MOU）還在跟上海方磋商，不過9月22日前，中央2個MOU都沒有回覆市府。（邱芊攝）

今年台北、上海雙城論壇原規畫9月25日、26日在上海舉行，但台北市政府突然宣布延期。民進黨台北市議員簡舒培質疑，論壇並不是卡在中央，北市府不應該被上海穿小鞋。台北市副市長林奕華表示，目前技職訓練交流合作備忘錄（MOU）還在跟上海方磋商，不過9月22日前，中央2個MOU都沒有回覆市府。

今年雙城論壇預計簽定「水治理」和「職業技能培訓」MOU。蔣萬安5日赴議會專案報告，簡舒培說，9月22日林奕華講MOU未確定，所以論壇延期，如今林奕華說已送中央，詢問什麼時候送的？林奕華表示，有關於技能訓練交流部分，還要跟上海方再磋商。

簡舒培質疑，所以不是卡在中央，林奕華則說，9月22日前中央的確2個MOU都沒有回覆給市府。

簡舒培表示，技職訓練交流MOU8月28日送中央，9月23日公文回覆，但是勞動局長王秋冬10月27日跟她說，勞動局跟勞動部通電話，說2項MOU在9月19日已跟中央取得共識。林奕華則表示，北市府正式收到中央的文是在9月24日。

簡舒培表示，北市府開始跟上海方討論至今，到現在也1多個月將近2個月，上海方還在考慮什麼？林奕華說，水治理MOU部分，北市府9月22日打電話給內政部時，內政部還僅稱研議會同意，技職訓練交流MOU現在是還在確定、協調。

簡舒培最後說，北市府不應該被上海穿小鞋，若中央審1個月都覺得很久的話，現在上海方已經拖了1個多月，到底是不是故意要給台北市長蔣萬安穿小鞋，不要為辦而辦，失去台北市、中華民國的尊嚴。蔣萬安最後說絕對不會，並回「台灣有光復節喔」。

