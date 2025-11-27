雙城論壇變2天1夜精簡版行程？蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安赴議會專案報告。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月舉辦後延期，台北市政府昨日表示已敲定在12月下旬舉辦。台北市長蔣萬安今（27）日被問到是否會精簡成2天1夜的精簡版行程，蔣萬安回答說，都有可能，時間長短不是特別重要。

蔣萬安今日下午赴議會專案報告，市議員柳采葳質詢關切雙城論壇確定時間在12月底？蔣萬安回應說，基本上現在看起來大概就落在12月底，一方面是因為目前在議會總質詢期間，二方面是去年及過去有慣例在12月舉辦。

柳采葳接續問，雙城論壇過去是3天2夜，包括迎賓晚宴、論壇、分論壇和市政參訪，是否都比照過去的規模？蔣萬安說，原則上他都希望能夠依循慣例，當然也要協調相關的行政細節，彼此都能夠配合時間，最重要是能夠進行實質的市政上的交流。

柳采葳說，因為這次波折很多，有沒有可能會因為過去陸委會的一些小動作的就變成是2天1夜的精簡版行程，蔣萬安回應說，都有可能，其實時間長短不是特別重要，更重要的是能夠有實質市政上面的交流，彼此借鏡。

柳采葳說，賴清德總統的公開談話，指北京市以2027年完成武統目標，甚至還要提高軍購預算，這樣的發言，有沒有可能會影響到雙城論壇順利主辦？蔣萬安說，希望不會，因為就是聚焦在市政交流、市政議題。

