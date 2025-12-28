雙城論壇贈禮公布！蔣萬安贈錫盤＋4禮盒 上海市長龔正送瓷瓶

2025台北上海雙城論壇主論壇今（28）天正式登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正贈送的禮物也公布，台北方主禮是「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，伴手禮則是以「東、南、西、北選品」為核心概念的特製禮盒；上海方是贈送「玉蘭綻放・堅如磐石」的藝術瓷瓶。

蔣萬安和上海市長龔正互贈禮物。圖／台北市政府提供

北市府指出，市長蔣萬安自2023年首度赴滬參加雙城論壇以來，始終秉持「雙城好、兩岸好」的理念。2025年論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般密不可分。

「雙城共榮·北捷紀念錫盤」的設計寓意也公布，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達北市府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度；盤面上精心鏤刻了臺北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從龍山寺、北門到臺北101、大巨蛋等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央特別鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證了2025年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

蔣萬安準備的主禮是「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。圖／台北市政府提供

另外蔣萬安還有準備伴手禮，是以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒，禮盒選品涵蓋了百年市場的翻新「南門」、歷史古蹟的活化「北門、西門」以及國際認證的巷弄魅力「東門」。此份禮盒有酸甜、沁甜、酥脆、清甜四種不同的口感，堆疊出臺北生活的層次感，也寓意雙城合作能從日常的點滴累積，終能化為「水到渠成」的具體成果。

蔣萬安伴手禮是贈送以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒。圖／台北市政府提供

至於上海市長龔正是贈送「玉蘭綻放・堅如磐石」的藝術瓷瓶，根據上海方介紹，該瓷瓶為上海書畫院畫師、上海市收藏鑑賞家協會理事尉潤松先生所創作。玉蘭是上海市花，象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石。同時磐石堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，瓷瓶如同一座文化橋梁與情感紐帶，聯結上海與台北兩市攜手共進、砥礪前行。

上海市長龔正贈送「玉蘭綻放・堅如磐石」的藝術瓷瓶。圖／台北市政府提供

