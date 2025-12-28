雙城論壇贈禮細節曝光！上海市長龔正以玉蘭瓷瓶贈蔣萬安：情誼潔如玉蘭、堅如磐石

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2025雙城論壇於上海登場，台北市長蔣萬安今（28）日與上海市長龔正舉行正式會見，雙方在會談後互贈象徵城市交流與情誼的紀念禮品，禮品設計均以城市精神與長年互動為核心，展現雙城在市政、文化與情感層面的連結與延續。

台北市長蔣萬安今日與上海市長龔正舉行正式會見，雙方在會談後互贈象徵城市交流與情誼的紀念禮品。（圖／北市府提供）

在會見結束後的贈禮環節，上海市政府致贈蔣萬安「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶。上海方面說明，玉蘭為上海市花，象徵高潔與柔美；磐石則寓意穩定與永恆，兩者結合，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石，也象徵雙城關係歷久彌新。進一步解說指出，磐石堅實可築橋，玉蘭輕盈如絲帶，整體造型被視為一座文化橋梁與情感紐帶，連結上海與台北兩市在交流中攜手前行、砥礪共進。

廣告 廣告

據介紹，該件「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶，為上海申窯出品的釉上彩瓷瓶，尺寸約28公分乘19公分，由上海書畫院畫師、上海市收藏鑑賞家協會理事尉涧松創作。畫面以赭紅、棕褐色調描繪嶙峋磐石，象徵穩固永恆，另一側則以白色與淡青色的玉蘭花瓣搭配金黃花蕊，在墨綠與深藍枝幹襯托下，呈現春日綻放的柔美意象，整體構圖展現剛柔並濟、動靜相生的東方寫意美學。

北市府則回贈「雙城共榮·北捷紀念錫盤」及「東、南、西、北選品」特製禮盒作為主禮。市府指出，紀念錫盤以純錫鑄造，取其材質穩定、不易變質的特性，象徵雙城情誼歷久彌新，並蘊含「錫（惜）福、惜情」之意，展現台北市對雙城交流成果的珍視與守護。

錫盤設計上，盤面細緻刻畫台北跨越百年的城市天際線，從象徵歷史底蘊的龍山寺、北門，到代表現代城市發展的台北101與大巨蛋，呈現城市演進、治理韌性與市民生活的多重面貌；中央並鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，作為本屆論壇的重要紀念標誌。

更多FTNN新聞網報導

宜蘭7.0地震全台有感！啟動EOC應變 蔣萬安出訪雙城論壇前揭北市39件災情

「台灣國」踢館松山機場！赴雙城論壇遭嗆「認賊作父」 蔣萬安：陸委會核准且樂觀其成

曾接待馬英九！雙城論壇主場在「世界會客廳」 蔣萬安行程縮減、林奕華率120人出席看小熊貓

