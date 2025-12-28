雙城論壇贈「錫盤子」寓意惜福 蔣萬安再喊：雙城好、兩岸一定好

台北市長蔣萬安贈上海市長龔正主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。（圖／翻攝自中天新聞）

台北市長蔣萬安今（28）日抵達上海參加雙城論壇主論壇。蔣致詞時表示，越困難、越需要溝通，大家一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路，「雙城好，兩岸一定好」。

蔣萬安說，再次見到大家，真的覺得很親切。剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟搭高鐵去高雄看朋友差不多，自己這次也很有感觸，其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。

廣告 廣告

蔣萬安表示，大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然有點晚，但是就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會「水到渠成」。所以自己要特別感謝雙方團隊，在這段期間辛勞，透過不斷地聯繫，包括克服一切困難，讓大家今天可以坐在這裡。

蔣萬安回顧過去三年，2023年他第一次以台北市長的身分來到上海，去年華副市長來台北所簽署的每一份合作備忘錄，都不是放在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民朋友生活的日常。

蔣萬安舉例，台北燈節、上海旅遊節兩岸相互參與，台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上互相切磋；去年歡迎上海市府的朋友到台北參觀山水綠生態園區，今年要針對「水治理」還有「職業培訓」簽訂新的合作備忘錄。對自己來說，這就是「市政」最美的地方——兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。

蔣萬安提到，台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？自己要特別感謝上海團隊大力的幫忙，能夠讓小貓熊的血緣更新有實質的進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

蔣萬安強調，「龔市長以及上海的朋友，今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。」在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、大家能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣萬安說，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的，所以自己常講，越困難、越需要溝通。因此，大家一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要「雙城好，兩岸一定好」。

雙方會面時，蔣萬安贈予上海市長龔正主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。北市府表示，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜7.0強震！ 消防署教「睡覺遇地震」5步驟保命

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

金融股年底大噴發 外資砸71億狂敲「這檔」