雙城論壇辦完隔日即軍演圍台...吳思瑤譏「中國給的伴手禮」：只會譴責空氣，連中國兩字都不敢提

台北上海雙城論壇昨剛落幕，中國今即宣布展開「正義使命-2025」軍演，圍台實彈演習，放話是給台獨和外部干涉分子的「嚴重警告」；對此蔣萬安受訪時表示，不管是任何升級區域衝突的行為，自己都嚴厲譴責，不過卻字字未提中國引發相關討論。對此，民進黨立委吳思瑤發文諷刺，對台軍演是中國帶給蔣萬安的伴手禮？他曾說只要共機擾台就不舉辦論壇，此次終於踢到更大鐵板，「只會譴責空氣，連中國兩字都不敢提。」

對於中共軍演，吳思瑤諷刺，難道是中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好，兩岸好」。



吳思瑤說，「波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅中國嗎？」



針對蔣萬安稱嚴厲譴責卻沒指名對象，吳思瑤也批評，解放軍繞台軍演絕非「正義使命」，而是「邪惡任務」，蔣萬安只會譴責空氣，連中國兩字都不敢提。



吳思瑤指出，鄭麗文不罵共產黨，反批民進黨；黃國昌不去控訴習近平，反要控告賴清德，中共之所以對台如此「軟土深掘」，正是因為有藍白撐腰，裡應外合。



吳思瑤直言，中共要的，就是台灣不團結，中國對台文攻武嚇，藍白就是最大的幫兇。

(圖片來源：三立新聞網)

