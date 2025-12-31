雙城論壇返台即遇環台軍演 許淑華「三連問」蔣萬安避答快閃

雙城論壇才喊和平繁榮，不料蔣萬安返台隔日中共就發動軍演。（翻攝自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安12月28日快閃上海參加雙城論壇，會中曾感性表示期盼台海「不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。然而，蔣萬安返台後，中共隨即於隔（29日）宣布啟動「正義使命-2025」聯合圍台軍演，演習範圍逼近台灣周邊海空域，並於30日進行實彈射擊。民進黨市議員許淑華當面請蔣萬安說明，為何「你一回來軍演就來了？」蔣萬安尷尬微笑，3度避答。

台北市長蔣萬安昨（30日）下午前往台北市議會，逐一拜訪議員辦公室致謝支持市府總預算，並親自送上橘子致意。許淑華見到蔣萬安時，雖維持禮貌微笑，但隨即當面拋出辛辣提問：「請問是台北市的市長嗎？那你可以說明一下，你一回來軍演就來了？」面對突如其來的質詢，蔣萬安僅露出招牌微笑，並未開口回應。

隨後在分送橘子與合影環節中，許淑華並未放棄，二度向蔣萬安表示：「你還沒有回答我。」現場氣氛一度顯得微妙，旁人甚至忍不住笑出聲。然而，蔣萬安依然保持鎮定，面對鏡頭維持微笑，對於軍演與雙城論壇時機點的關聯性，採取「冷處理」態度，始終沒有正面作答。

合照結束後，許淑華展開第三度追問，直言：「我們預算會支持，你要回應為什麼軍艦要擾台，不要不講話就離開嘛，市長！」但蔣萬安此時已準備轉身離去，僅笑著回應一句「謝謝」後，便在隨行人員陪同下快步離開現場，並未回頭多做解釋。相關互動畫面被全程紀錄，讓這場「橘子致謝之旅」意外增添了不少政壇煙硝味。





