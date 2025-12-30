雙城論壇返台隔日軍演！許淑華當面三度追問 蔣萬安合照後轉身離場

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安前（28）日赴上海參加雙城論壇，返台隔（29）日即碰上中國宣布啟動「正義使命－2025」圍台軍演，引發外界關注兩岸互動時機。今（30）日下午，蔣萬安前往台北市議會致謝議員支持市府總預算時，遭民進黨議員許淑華當面追問相關議題，蔣萬安尷尬一笑以作回應，相關互動畫面也隨之曝光。

關於雙城論壇後共軍圍台軍演，許淑華第三度追問蔣萬安，「簡單回應一下嘛！」（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安前日赴上海出席雙城論壇時，曾在會中表示，期盼未來談及台灣海峽時，「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。不過，他一日往返返台後不到24小時，中國即宣布展開聯合軍演，演習範圍逼近台灣周邊海空域。

蔣萬安今日下午前往市議會，為感謝議員支持市府總預算，親自送上一箱橘子致意。期間，許淑華見到蔣萬安時，雖是笑臉相迎，仍當場開口詢問，「請問是台北市的市長嗎？那你可以說明一下，你一回來軍演就來了？」蔣萬安僅露出微笑，並未回應。

隨後在分送橘子並合影時，許淑華再次向蔣萬安表示，「你還沒有回答我」，旁人也忍不住笑出聲；不過，蔣萬安仍維持微笑看向鏡頭，未作回應。合照結束後，許淑華第三度追問，「簡單回應一下嘛！」，蔣萬安，依舊保持微笑，未開口說明。

在與多名議員及議長戴錫欽合影結束後，許淑華仍持續發問，直言「我們預算會支持，你要回應為什麼軍艦要擾台，不要不講話就離開嘛，市長！」，但蔣萬安已經快步準備離場，未回頭說明，相關畫面也被完整拍下。

