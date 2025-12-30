雙城論壇送花瓶、小貓熊 簡舒培：圍台軍演才是中國「伴手禮」

即時中心／林韋慈報導

上海、台北雙城論壇於28日在上海舉行，但中國於29日即大動作對台包圍軍演，引發國際關注。民進黨台北市議員簡舒培今（30）日在臉書上表示，雙城論壇的「收穫」不外乎花瓶、小貓熊以及圍台軍演。她並強調，上海市長龔正於雙城論壇上致贈的「白瓷花瓶」，確實是中國對蔣萬安的評價。





簡舒培指出，面對中國威嚇，台北市長蔣萬安只能低頭應對。蔣萬安剛從上海參加完他心心念念的雙城論壇，前腳踏回台灣，後腳中共就以圍台軍演作為「伴手禮」。毫不意外，蔣萬安仍一句重話都不敢講，並將問題推給中央。她續指，蔣萬安在論壇致詞時，不敢直接稱自己為「中華民國台北市長」，講「德先生」卻不提「民主」。甚至在記者詢問是否向上海方反映共機擾台問題時，蔣萬安僅照稿回答：「希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤」，避重就輕。

然而，即使蔣萬安極力卑躬屈膝，迴避可能觸怒中共的字眼，中國仍不給面子。不僅龔正在致詞時大吃台灣豆腐，蔣萬安回台隔天，中共便直接發動對台軍演，狠狠給了蔣萬安一記「耳光」。簡舒培指出，蔣萬安在論壇說「對話比對抗好」、「互動比衝突好」、「希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤」，然而拒絕對等尊嚴對話、主動挑起衝突、派遣共機共艦侵擾台灣的，都是中國。中共一方面口口聲聲談交流，手上卻握著武器；一方面用小貓熊「安撫」蔣萬安，另一面派遣解放軍進行戰爭演練，藉此恫嚇台灣社會。簡舒培強調，這不是善意，而是策略；不是和平，而是操控。

她並提起，從小貓熊到軍演，中共重複慣用手法：讓喜歡表面成果的人帶走象徵性的「伴手禮」，同時在實質安全與國防領域持續擴張威嚇力道。諷刺的是，蔣萬安竟自我陶醉，稱小貓熊為「可愛又親切的牽掛」，卻不敢正面回應中共軍演對台灣民眾的威脅，也不敢指出「中國意圖消滅中華民國」的事實。簡舒培更指出，蔣萬安送「錫盤」給對岸是否另有涵義尚不得而知，但上海方送的「花瓶」，看來確實是中國對蔣萬安的評價。





