雙城論壇過招 蔣萬安提「民國」與「民主」、龔正喊兩岸一家親

台北上海雙城論壇今（28日）主論壇登場，台北市長蔣萬安致詞提及民國八年知識分子提出「德先生」與「賽先生」，落實在他的政治理念中，「我們講民主，講科學，講市政，講治理」。上海市長龔正喊話「兩岸一家親」，共創「中華民族偉大復興」。

蔣萬安致詞表示，身為台北市長，念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近每一位市民朋友。他提到民國八年「五四運動」，喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

蔣萬安分享台北「1999」、「生生喝鮮奶」兩個案例。他說，無非是要告訴大家，不管是德先生也好，賽先生也罷，都是要「以人為本」，而這個「人」，不是集合名詞，而是要落實在「每一個不同的人身上」。我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。

龔正致詞表示，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是共同願望。他說，上海將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，並以最優環境與服務，為台胞台企創造發展機遇，為台灣青年提供更廣闊舞台。

龔正說，新時代既是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞共同發展的時代，只要合中共濟、共同奮鬥，就一定能共創中華民族偉大復興的美好未來。

