雙城論壇遭打壓「行程縮短」？梁文傑1句酸爆蔣萬安：沒有人規定

台北上海雙城論壇原定今（2025）年9月25日於上海登場，不過北市府臨時喊卡，日期遲遲未定案，引發外界關注。今（11）日陸委會副主委兼發言人梁文傑證實，他們收到的申請確實是本（12）月27及28日；不過對於行程較以往壓縮為「2天1夜」，是否是政治因素影響，他則笑說，台北市長蔣萬安也可以像前總統馬英九一樣去十幾天，其實沒有人規定。

陸委會今日召開例行記者會，梁文傑表示，他們收到北市府的申請，雙城論壇確實就是12月27與28日。不過，近日國民黨北市議員曾獻瑩卻稱，今年較以往壓縮為2天1夜，且還在週末舉辦，時間相當不尋常，此安排是政治干擾的結果。

對此，梁文傑也回應，其實沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣萬安如果想要的話，「也可以像馬英九前總統去十幾天」，不過因為市長工作每天都非常繁忙，還要考慮選民期待、市政壓力，應該不是考慮政治氛圍，「3天或2天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，沒有什麼特別評論」，還是提醒雙城論壇目的，在於台北、上海市政交流以此為主。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

媒體追問，上次因MOU需要更多準備時間而延後，是否有進行更多談判？梁文傑指出，關於水治理部分，其實一開始就沒什麼特別意見，比較有問題是跟勞動部職業訓練問題，該部把修正意見給北市府，而北市府回函基本上與勞動部無差異，因此勞動部也在11/28回復「這個MOU是OK的」，這部分沒有太多問題。

