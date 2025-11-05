雙城論壇還辦嗎？ 蔣萬安回應了！最新進度曝光

蔣萬安透露，雙城論循往例會是年底登場。（翻攝蔣萬安臉書）

原訂9月登場的雙城論壇延期至今，台北市長蔣萬安今（5日）透露MOU已陸續獲中央同意，按照往例是年底會登場。

今議會質詢台上，國民黨議員曾獻瑩問蔣萬安是否會去今年雙城論壇會？蔣萬安回應，市府持續與上海方溝通協調，他們還是希望能夠成行，畢竟雙城論壇已辦了15屆，希望能夠循往例進行城市交流。

有關於中央已同意MOU與否？所有都同意？蔣萬安說，中央後來陸陸續續都有同意如勞動、水治理部分；曾獻瑩追問已不是卡在MOU？林奕華補充，因為修正超過一半以上很大，按照內政部程序必須重起再送。

蔣萬安說，按照往例雙城論壇是年底登場，之前一般都在7、8月，也有前例在12月，過往慣例是這樣。

