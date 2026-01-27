雙城論壇醫院參訪行程被錯指與器捐有關。中國器捐爭議屢成台灣謠言素材

Taiwan FactCheck Center

網傳「台北副市長跑去中國醫院『演練器官移植』+『模擬規劃最佳移植』」？

雙城論壇參訪智慧醫療行程，沒有觸及器官捐贈議題

2025年底雙城論壇登場，台北市長蔣萬安等人率團到上海參訪，社群隨即有網友貼文宣稱「北市副市長跑去中國醫院演練器官移植、模擬規劃最佳移植」等說法。經查，北市參訪團到上海中山醫院交流，談的是AI導入的智慧醫療，並無觸及器捐議題。



一、檢視北市府新聞稿及媒體報導，北市雙城論壇參訪團當時赴上海中山醫院，主要談AI導入智慧醫療，並無觸及器官捐贈等議題。



二、經向隨團採訪的議員、在場採訪的記者確認，也均表示中山醫院參訪時間無涉器捐。



三、從網路媒體提供的直播畫面可知，參訪現場人多擁擠，議題主要與智慧醫療、AI導入有關。



中國器捐制度、器官來源屢受外界質疑，但網路傳言無端捏造雙城論壇雙方交流器捐技術、演練器捐等，並非事實，且易造成民眾誤解及恐慌，對台灣器官捐贈制度造成傷害。因此為易生誤解的「錯誤」訊息。

背景

2025年雙城論壇12月底在中國上海登場，台北市長蔣萬安、副市長林奕華率團赴陸交流。今年1月，社群出現傳言及貼文擷圖稱「台北副市長跑去中國醫院『演練器官移植』+『模擬規劃最佳移植』」。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：雙城論壇行程有觸及器官移植議題嗎？

中山醫院參訪內容為智慧醫療 無涉器官捐贈

（一）根據台北市新聞稿，林奕華等人到達上海後，參訪的第三站是上海中山醫院，參訪內容是元醫療模擬實驗室及醫創孵化器，院方展示導用AI診斷準確率成果、及透過AI模型縮短病歷紀錄時間。該院也透過智慧運營中心即時監控床位與運作，平均住院天數僅5.16天等智慧醫療發展。

檢視媒體報導（一、二），中山醫院的參訪行程聚焦於智慧醫療，也無提及器捐。

（二）查核記者向隨團參訪的台北市議員張志豪（台灣民眾黨）確認。張志豪表示，當天到中山醫院參訪的時間不長，主要內容是看對方一些比較先進、智慧的醫療設備和材料，例如機器人手臂等，參觀的地方比較像是一個研發中心，完全沒有提到任何器官捐贈議題或相關演練。

（三）查核記者也向採訪雙城論壇的記者確認。參訪行程均有錄影畫面為證，完全沒有提到器官捐贈這種敏感議題。記者也分享，當天晚宴有遇到隨團的台北議員，議員提及中山醫院時也提到，中山醫院有一個完整的空間、流程對外宣揚醫療發展，台灣的醫療很棒，也應該有類似的作法讓外界看到，並沒有提到器捐相關議題。

（四）有網路頻道直播當天林奕華等人的參訪行程，在2小時30分處開始為中山醫院行程，從錄影片段也可知，當天主要內容與AI智慧醫療有關。